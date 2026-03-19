İran’dan dünyaya 'Fırtına' uyarısı: "Uyuyorduk, uyandırdınız!"

İran’ın en üst düzey isimlerinin hedef alınmasıyla sarsılan Tahran yönetimi, sessizliğini Meclis Başkanı Kalibaf’ın zehir zemberek açıklamalarıyla bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden halka ve dünyaya seslenen Kalibaf, saldırıların İran’ın direncini kırmak yerine yeni bir toplumsal patlamaya yol açtığını savundu.

"BİR DEVRİM DAHA GERÇEKLEŞTİ"

Hamaney, Laricani ve Pakpur gibi isimlerin ölümünün İran içinde binlerce yeni lider doğuracağını iddia eden Kalibaf, "Bu bir abartı değil; bakın bir devrim daha gerçekleşti ve sokakları fethetti. İran uyuyordu, siz onu uyandırdınız. Bir fırtına kopacak hem de büyük bir fırtına!" dedi. Rejim karşıtı grupların sokak çağrılarının halkın ferasetiyle boşa çıktığını savunan Meclis Başkanı, düşmanın sahadaki yenilgisini gizlemek için altyapılara saldırdığını öne sürdü.

GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ DÖNEMİ

Enerji altyapılarına yönelik saldırıların çatışmayı geri dönülemez bir noktaya taşıdığını belirten Kalibaf, İsrail ve ABD’ye "intihar" uyarısı yaptı. "Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir" diyen Kalibaf, savaşın fiilen yeni ve çok daha kanlı bir aşamaya geçtiğini ilan etti. İran’ın bu açıklamaları, bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırıların dozunun artacağı sinyali olarak yorumlanıyor.