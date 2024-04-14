İran'dan diplomatik temaslar: ABD’ye gerekli uyarıları yaptık

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Hollanda ve Belçika Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Şam’da İran Konsolosluğu’nu hedef alması ve bu saldırıya İran’ın karşılığı ele alındı.

Abdullahiyan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail rejiminin Şam’da İran Konsolosluğunu hedef alması ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesini ele aldık. Ülkemizin konuya ilişkin duruşunu aktardım. ABD’ye konu hakkında gerekli uyarıları yaptığımızı vurguladım. Ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede uluslararası, bölgesel ve Gazze’deki son gelişmeler ele alındı” dedi.

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