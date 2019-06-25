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İran'dan dikkat çeken 'nükleer silah' açıklaması!

Nükleer silahlanma ile ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 14:00
İran'dan dikkat çeken 'nükleer silah' açıklaması!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, başkent Tahran'da düzenlenen kimyasal silah karşıtı bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin iddialarının aksine ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.

ABD ve İsrail silahları imha etmekten kaçınıyor"

Tahran'ın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne üye olduğunu ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na imza attığını hatırlatan Zarif, "Buna karşın ABD ve siyonist rejim, kimyasal silahlarını imha etmekten kaçınıyor." dedi.

Zarif, geçen hafta İran'a yönelik bir askeri saldırıyı 150 kişinin hayatını kaybedebileceği ihtimali üzerine durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, "150 kişi için mi endişelendiniz? Nükleer ve kimyasal silahlarla kaç kişiyi öldürdünüz, kaç nesli yok ettiniz?" diye sordu.

"Hiçbir zaman peşinde olmayacağız"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasakladığını hatırlatan Zarif, "Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurduğu sırada, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:00
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. İran
  3. Nükleer silah
  4. Nükleer silah açıklaması
  5. ABD
  6. İsrail

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  • Osman GENÇOsman GENÇ1 sa önce
    Bence bütün İslam ülkelerinin başta Türkiye'nin nükleer enerjiye ve silaha sahip olması gerekir. Aksi takdirde hiçbir zaman abd'ye karşı koyamayız. Önce amerika nükleer silahlarını yok etsin daha sonra düşünürüz. Utanmadan bir de İran'ı nükleer silah sahibi olmaya çabalamakla suçluyor. Adamları terörist ilan ediyor. Nükleere sahip olmak teröristlik ise en büyük terörist ABD. ABD dünyada en büyük fitnedir, en büyük zulümdür, en büyük hayduttur, en büyük hırsızdır.

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