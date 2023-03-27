İran'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama

İran, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, Danimarka'daki aşırılık yanlısı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Bu tür eylemlerin nefretin, aşırılığın yayılmasına ve şiddetin teşvik edilmesine yol açtığına dikkati çeken Kenani, bunun da insanların barış içinde bir arada yaşamasını ve küresel güvenliği tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Kenani, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, Danimarka hükümetinden "ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür saygısızlıkları ve nefret saçan eylemleri engellemesini beklediklerini" ifade etti.

Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmıştı

Danimarka'da 24 Mart'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlenmişti.

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Bu ülkedeki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayımlanmıştı.

Provokatörler, İslam düşmanı pankart açarak İslam'a hakaret içeren sloganlar atmış, Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.