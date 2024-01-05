İran'dan çok sert 'intikam' açıklaması!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kirman şehrinde DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatlarını kaybedenlerin cenaze töreninde konuştu.

Reisi, terör saldırısının arkasında olanların cezalandırılacağı mesajını vererek, “Düşman birçok kez İran’ın gücünü yakından gördü ve tecrübe etti. Yaşanan bu son acı olay sonrasında da şüphesiz gücümüzü onlara göstereceğiz. Alınacak intikamın yerini ve zamanını İran Silahlı Kuvvetleri belirleyecektir” ifadelerini kullandı.



İsrail’i uyaran Reisi, Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail’in sonunu getireceğini belirterek, “Gazze’de kadın ve çocukların hedef alınması gibi Kirman’da sivil vatandaşlarımız hedef alındı. Kasım Süleymani’ye düşmanın duyduğu kin ve öfke kendisini gösteriyor” şeklinde konuştu.

İsrail’in DAEŞ terör örgütünün destekçisi olduğunu kaydeden Reisi, “Siyonist İsrail rejimi Yahudiliği kullanarak İsrail adında sahte bir devlet kurdu. Irak ve Suriye’de ise İslam hilafeti adı altında DAEŞ terör örgütü çıkarları için kullanıyor” dedi.

'Cehennem ehlinin ilk sıralarında yer alıyorsunuz'

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin cenaze merasimindeki konuşmasında intikam çağrısı yaptı. Selami, “Şehitlerimizin intikamını alacağız. Biz, bugün ülke olarak birbirine bağlanmış bir şekilde dünyadaki küçük ve büyük tüm şeytanlar ile savaş halindeyiz” dedi. DAEŞ terör örgütüne seslenen Selami, “Sizler Kur’an hafızı olduğunuzu söylüyor ve Kur’an okuyorsunuz. Masum bir çocuğu öldürmenin tüm insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğunu bilmeniz gerekir. Sizler cehennem ehlinin ilk sıralarında yer alıyorsunuz. Her nerede olursanız olun, sizi bulacağız. Gizlenerek ilahi azaptan kaçamazsınız ve binlerce yıl ömür sürseniz de sizi bulacağız” ifadelerini kullandı.

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