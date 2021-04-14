  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan Biden'a flaş çağrı: Sona erdirin
Dünya

İran'dan Biden'a flaş çağrı: Sona erdirin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajın "tehlikeli bir sarmala" yol açtığını ve yalnızca ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı" politikasından vazgeçmesiyle kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:31:00 -
İran'dan Biden'a flaş çağrı: Sona erdirin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Natanz'daki nükleer terörizm, yalnızca (Eski ABD Başkanı Donald) Trump tarafından başlatılan ekonomik terörizme son verilerek kontrol altına alınabilecek tehlikeli bir sarmal ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'a bu "tehlikeli" süreci tersine çevirmek için İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulunan Zarif, "Biden-Harris, Ya Obama-Biden anlaşmasını ya da Trump'ın azami başarısızlık kampanyasını seçecek. Başka bir alternatif ve fazla zaman yok." değerlendirmesinde bulundu.

Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti.

Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı. İran, İsrail'in saldırıyla Viyana'daki nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri sabote etmeye çalıştığını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!
Medya

Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor. Son bölümde gördüğümüz 'şef', gaze..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı!
Gündem

Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, darbe imalı bildiriyi emekli Koramiral Işık Biren'in tavsiyesiyle yazdığını söyledi. Işık Biren 12 Eylül darbe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay