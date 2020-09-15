  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: "Trump'ın sirkinde oynadılar"
Aktüel

İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: "Trump'ın sirkinde oynadılar"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:44:29 -
İran'dan Beyaz Saray'da imzalanan İsrail'le normalleşme anlaşması yorumu: "Trump'ın sirkinde oynadılar"

TAHRAN (AA) - İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir."

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, bu akşam ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur
Dünya

Trump'tan suikast iddiasına sert cevap: Karşılığı 1000 kat daha büyük olur

ABD Başkanı Donal Trump, İran'ın ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almak için suikast gerçekleştireceğine yönelik iddi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı