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Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bölgenin yeni bir gerilimi kaldıramayacağını söyleyerek ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:41:00 -
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bölgenin yeni bir gerilimi kaldıramayacağını söyleyerek ülkesinin iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

"Arabuluculuk yapmaya hazırız"

Azerbaycan Cumhuriyeti sınırı yakınında yer alan Erdebil kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Tarafları soğukkanlı olmaya davet ediyor. Gerilim çıkar çıkmaz bunun düşürülmesi için diploması mekanizmamızı aktif hale getirerek. Gerilimin düşürülmesi ve barışçıl çözümler çerçevesinde iki ülke arasındaki farklılıkları azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazırız" diye konuştu.

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Yorumlar

Yasin

Koşun. Soydaşlarınıza yardım edin. Islam düşmanı Iran.
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Keskinli

Bu iran ermeni aşığı, birde arabulucu olmak istemiş. Şer..sizler.
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