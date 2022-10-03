İran'dan Arnavutluk'a tehdit: İHA ile vurabiliriz!

İran devletine bağlı bir haber ajansı, İran'ın Arnavutluk’taki Halkın Mücahitleri Örgütü üssünü insansız hava uçaklarıyla vurabilecek kapasitede olduğunu yazdı. Balkan News'in aktardığına göre İran karşıtı grubun Tiran’daki üssünü radara yakalanmayan İHA ile vurabilecek sistemlere sahip olduğu ileri sürüldü.

"Protestoların arkasında Arnavutluk'taki örgüt var"

İran’da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ortaya çıkan protesto gösterilerinin arkasında Arnavutluk’un binlerce üyesini ülkede barındırdığı terör örgütünün rolü olduğu ileri sürüldü.

Arnavutluk, temmuzda İran’ı siber saldırılar düzenlemekle suçlamış ve İran’la diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İranlı diplomatlar ve elçilik çalışanlarına ülkeyi terk etmek için 24 saat süre tanımış ve gösterilen tepkinin ülkenin dijital altyapısını hedef alan saldırının boyutuyla orantılı olduğunu söylemişti.

Gösterilerin öncüsü Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Mahsa Emini adlı bir genç kızın başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve hayatını kaybetmesi kitlesel protestolarla sonuçlandı. Halkın Mücahitleri Örgütü, günlerdir devam eden protestolarda ön saflarda yer alırken İran hükümetini göstericilere şiddet uygulamakla suçluyor. Örgütün bildirdiğine göre İran rejimi göstericilere ölüme sebep olabilecek düzeyde şiddet uygularken yaralı ve ölü gösterici sayılarını ise saklı tutuyor.