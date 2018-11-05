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İran'dan Amerika'ya cevap! Peş peşe ateşlendiler

İran, peş peşe füzeler fırlattı. İran ordusu, yeni nesil Sayyad 2 füzelerini ateşledi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:47
İran'dan Amerika'ya cevap! Peş peşe ateşlendiler

ABD yaptırımlarının devreye girdiği gün, İran ülkenin kuzeyinde kapsamlı bir askeri tatbikata başladı.

İran Devlet Televizyonu, tatbikattan hava savunma sistemleri ve uçaksavar bataryalarının görüntülerini yayımladı.

İran'la üç yıl önce imzalanan nükleer anlaşmayı iptal eden ABD lideri Donald Trump, kaldırılan yaptırımları yeniden hayata geçirdi.

Bu sabah uygulamaya konulan yaptırımlar, İran ekonomisinin kalbi konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini hedef alıyor.

Yaptırım listesinde 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı var. İran Havayolları ve 65'ten fazla uçak da yine listeye girdi.

Yaptırımlar İran ile ticaret yapan sekiz ülkeye muafiyet tanıyor. Bu ülkelerden biri, Türkiye... Diğer yedi ülke ise, Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan.

Yaptırımların ilk dilimi ise 7 Ağustos'ta devreye girmişti

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:47
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