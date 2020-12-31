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Aktüel İran'dan Aden'deki saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı
Aktüel

İran'dan Aden'deki saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: - "Şiddet adımları ve sivillerin öldürülmesi, Yemen'deki işgalcilerin bakışının bir sonucudur. Sözde koalisyon adıyla hareket eden işgalciler, Yemen'i viraneye çevirdi. Savaş yanlısı ve ayrılıkçı tutum, Yemen'deki feci insani dramı meydana getirmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:30:03 -
İran'dan Aden'deki saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Yemen'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada Hatibzade, Yemen'deki yabancı güçlerin işgalinin bu ülkedeki istikrarsızlığın temel faktörü olduğunu savundu.

Hatibzade, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şiddet adımları ve sivillerin öldürülmesi, Yemen'deki işgalcilerin bakışının bir sonucudur. Sözde koalisyon adıyla hareket eden işgalciler, Yemen'i viraneye çevirdi. Savaş yanlısı ve ayrılıkçı tutum, Yemen'deki feci insani dramı meydana getirmiştir."

İranlı yetkili, tüm tarafları siyasi diyaloğa ve çatışmalara son vermeye çağırdı.



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