İran'dan AB'ye ret: Zamanı değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önerdiği "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" için zamanın uygun olmadığını bildirdi.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in önerisini değerlendirdi.

ABD ve 3 Avrupa ülkesinin tutumu ve attıkları adımlar nedeniyle Borrell'in önerdiği toplantı için zamanın uygun olmadığını belirten Hatibzade, "Tüm tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi müzakere konusu değildir. Bu yöndeki tüm al-ver görüşmeleri 5 sene önce yapıldı. Yapılması gereken yeterince açıktır; ABD tüm yaptırımlarını sona erdirmeli ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmelidir. Bu iş ne müzakereye ihtiyaç duyuyor ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu kararına." dedi.

ABD'nin tutumunda ve hareketlerinde hiçbir değişiklik olmadığını, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump'ın maksimum baskı politikasını terk etmediğini ve nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini de ilan etmediğini savunan Hatibzde, şunları söyledi:

"İran, eyleme eylemle cevap verecektir. Yaptırımların kalkmasına uygun olarak taahhütlerine dönecektir. Düşmanca adımlara da aynı şekilde cevap verecektir. İran nükleer anlaşmada koordinasyonu sağlayan Borrell ve anlaşmanın tarafı diğer ülkelerle yakın istişarelerini ikili ve çok taraflı olarak sürdürecektir."