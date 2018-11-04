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İran'dan ABD'ye gözdağı! Tanıtımı yapıldı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve bakanların katılımıyla, İran'ın ilk yerli savaş uçağı olan 'Kevser'in tanıtımı yapıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 20:50
İran'dan ABD'ye gözdağı! Tanıtımı yapıldı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve diğer bazı üst düzey askeri ve sivil yetkililerin katıldığı törenle İran’ın ilk yerli savaş uçağı Kevser’in seri imalatı başladı.

Törende bir konuşma yapan Savunma BakanıHatemi, 4 Kasım küresel istikbarla milli mücadele günü arifesinde bu savaş uçağının seri imalatına geçilmesi istikbarla mücadelenin simgesi olduğunu ifade etti.

İleri teknoloji savaş uçağı

İran’ın ilk modern ve ileri teknoloji savaş uçağı Kevser’in seri imalatına başlandığı törende İranlı uzmanların tasarımını ve yapımını gerçekleştirdikleri Kevser savaş uçağı bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kevser savaş uçağı en gelişmiş elektronik sistemler ve yine kontrollü ve güdümlü ateş gücüne sahiptir.

Bu uçakta kullanılan silahlar ve mühimmatlar en ileri teknoloji sistemlerle kontrol edilirken, hedefe isabet gücünü yüzde yüze yaklaştırıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 20:50
  1. İran
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