İran’dan ABD’ye ağır tehdit: Dev savaş gemilerini yakarız

Ekberzade, İran’ın askeri kapasitesinin gizli kalan yönlerine dikkat çekerek, olası bir çatışma durumunda yeni nesil teknolojilerin kullanılacağını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni kabiliyetler: Tahran, ABD’nin hata yapması durumunda daha önce kamuoyuna açıklanmayan deniz gücü kapasitelerini devreye sokacak.

Akıllı hedefleme: İran, deniz kuvvetlerinde "akıllı hedefleme" teknolojisi de dahil olmak üzere modern savunma sistemlerini kullanmaya hazır.

Savaş gemilerine tehdit: ABD'ye ait dev savaş gemilerinin, herhangi bir saldırı girişimi durumunda yakılacağı ve tamamen hizmet dışı bırakılacağı belirtildi.

"Sadık Vaat 4" ve direniş ekseni vurgusu

Ekberzade, İran’ın sahadaki kararlılığını hatırlatırken, geçtiğimiz süreçte icra edilen "Sadık Vaat 4" operasyonuna atıfta bulundu. Operasyon kapsamında, Kuzey Hint Okyanusu’nda konuşlu USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubunun birden fazla kez hedef alındığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, ABD’den gelecek herhangi bir saldırı kıvılcımına karşı sadece İran’ın değil, bölgedeki tüm "direniş ekseni" unsurlarının eş zamanlı olarak harekete geçirileceği uyarısında bulundu.

Savunma teknolojisinde iş birliği mesajı

Gerilimin tırmandığı bir atmosferde, İran Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Rıza Talayi de ülkesinin stratejik vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Talayi, İran’ın savunma alanındaki bağımsız yürüyüşünün süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

"İran İslam Cumhuriyeti, sahip olduğu ileri savunma kabiliyetlerini ve teknolojik birikimini, ortak çıkarlara sahip olduğu bağımsız ülkelerle paylaşmaya hazırdır."

Bu mesaj, İran’ın bölgesel ve küresel ittifaklarını güçlendirerek ABD baskısına karşı yeni bir denge unsuru oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.