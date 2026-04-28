Nuray Canan Songür’den tokat gibi cevap! "Sinsice hedef alıyorlar"

Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılan Nuray Canan Songür, yaptığı kamuoyu açıklamasıyla karanlık odakların maskesini düşürdü.

Songür, şahsına yönelik yapılan "yurt dışında yaşıyor" ve "Şia sempatizanı" gibi yakıştırmaların hiçbir temelinin olmadığını belirterek adeta ders verdi.

"Mekanımız İstanbul, çizgimiz Ehl-i Sünnet"

Hakkında çıkarılan "yurt dışına yerleşti" yalanlarını kesin bir dille yalanlayan Songür, İstanbul'da yaşadığını hatırlatarak; Kanada geçmişinin bir tercih değil, 28 Şubat cuntacıları tarafından maruz bırakıldığı zulüm, baskı ve haksız yargılamalar neticesinde zorunlu bir süreç olduğunu belirtti.

İnancı üzerinden yapılan algı operasyonlarına da değinen Songür, "İtikadi olarak Ehl-i Sünnet çizgisinde bir Müslümanım" diyerek yakılmak istenen fitne ateşinin üzerine su döktü.

Sadece kendisini değil, ailesini de hedef alan sistematik saldırılara tepki gösteren Songür, oğlu hakkında ortaya atılan isim ve inanç iddialarının tamamen uydurma olduğunu, kullanılan isimlerin sadece sosyal medya rumuzundan ibaret olduğunu ifade etti.

Bu tür manipülasyonların toplumsal hassasiyetleri kaşımak isteyen kirli bir dilin ürünü olduğunu kaydetti.

FETÖ ve vesayetçi zihniyetin intikamı

Songür, kendisine yönelik bu organize karalama kampanyasının tesadüf olmadığını, özellikle FETÖ terör örgütü ve vesayetçi zihniyete karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin bir intikamı olduğunu dile getirdi.

Geçmişte de hakkında "öldü" haberleri yayılarak şahsının hedef alındığını hatırlatan Songür, bu saldırıların bilinçli bir merkezden yönetildiğine dikkat çekti.

Hukuk önünde hesap sorulacak!

Milletin değerlerini istismar eden ve aile mahremiyetine saldıran müfterilere karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyuran Nuray Canan Songür, kamuoyunu bu tür asılsız içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.