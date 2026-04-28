Öztürkler’den Macron’a tepki ‘Sömürgeci Fransa Türk halkını yok sayamaz’ KKTC Türk toprağıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki tatbikatlar ve imzalanması planlanan anlaşmaların Ada'daki barış ve istikrara yönelik söylemlerle uyuşmadığını belirterek "Fransa, sömürgeci geçmişiyle Kıbrıs Türk halkını yok sayamaz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Fransa ile GKRY arasında düzenlenen tatbikatlar ve imzalanacağı açıklanan anlaşmalara tepki gösterdi.

Rum Milli Muhafız Ordusu ile Fransa Silahlı Kuvvetlerinin ikili askeri işbirliği programı kapsamında düzenlediği askeri tatbikatı dikkatle izlediklerini belirten Öztürkler, bu tatbikatın Ada'daki barış ve istikrar söylemleriyle bağdaşmadığını, bölgedeki gerginliği artırdığını söyledi.

FRANSA VE MACRON’A TEPKİ

Öztürkler, tatbikat ve anlaşmaların Kıbrıs Türk halkını asla yıldırmayacağını vurgulayarak "Fransa, sömürgeci geçmişiyle Kıbrıs Türk halkını yok sayamaz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) haziranda imzalanacağına ilişkin açıklamasını değerlendiren Öztürkler, bunun Ada'da yeni bir askeri yapılanmanın habercisi olduğunu ifade etti.

DENGEYİ ANAVATAN BELİRLER

Bu anlaşmanın, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir yaklaşımın ürünü olduğunun ve bu tür girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarının altını çizen Öztürkler, "Macron bilsin ki, bu Ada'da dengeyi Fransız askerleri değil, Anavatan Türkiye'nin varlığı belirler. Sömürgeci geçmişinizin gölgesinde yeni oyunlar kurmaya kalkmayın. Kıbrıs Türk halkının yanında Anavatan Türkiye vardır ve hiçbir tatbikat bu gerçeği değiştiremez." diye konuştu.

Öztürkler, bu adımların, halkların güvenliğine değil, siyasi hesaplara hizmet ettiğini söyleyerek "KKTC, Türk toprağıdır. Bu hakikat, halkımızın iradesiyle, tarihimizle ve kimliğimizle güçlenmiş bir gerçekliktir. Hiçbir siyasi manevra bu gerçeği gölgeleyemez." dedi.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) GKRY'de zirve düzenlemesine değinen Öztürkler, "Ada'yı birleştirmek" söylemi dile getirilirken KKTC temsilcileriyle görüşülmemesinin büyük bir çelişki olduğunu ifade etti.

Öztürkler, GKRY'nin, İsrail'den tank almayı planlamasına ilişkin de "silahlanma yarışına giren bir yönetimin barıştan söz etmesinin inandırıcı olmadığını" belirterek, karşılıklı iyi ilişkiler ve istikrardan yana olduklarını ve barışın, silahlanmayla değil, saygı ve eşitlik temelinde sağlanabileceğini vurguladı.

