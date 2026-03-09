  • İSTANBUL
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı

İran'dan ABD ve İsrail'e yeni füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 29. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu. Yeni nesil füzelerin kullanıldığı operasyonda bölgedeki Amerikan askeri unsurları ve İsrail tesisleri hedef alındı.

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı askeri harekata misilleme yapan İran, saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 29. dalgasının devreye sokulduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail topraklarındaki stratejik noktalar ile bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik yoğun bir füze yağmuru başlatıldığı ifade edildi.

YENİ NESİL FÜZELER DEVREDE

Operasyonun bu aşamasında, daha önce sahada az görülen yeni nesil balistik füzelerin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Tahran yönetimi, bu füzelerin yüksek hassasiyetle belirlenen hedefleri vurduğunu öne sürerken; bölgedeki ABD unsurlarının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde de sirenlerin çaldığı aktarıldı. Karşılıklı saldırılar sonucunda bölge genelinde tansiyon en üst seviyeye tırmandı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 1332 ÖLÜ

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD-İsrail operasyonlarında İran cephesinde kayıplar artıyor. İranlı yetkililer, aralarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey komutanın da bulunduğu saldırılarda şu ana kadar en az 1332 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran tarafı, sivil ve askeri altyapının hedef alındığı bombardımanlara karşı "savunma hakkını" kullanarak misilleme saldırılarını sürdüreceğini vurguladı.

 

