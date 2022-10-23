İran’dan AB ve İngiltere’nin yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Birleşmiş Milletlere (BM) yaptığı “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığına dair suçlamaların soruşturulması” çağrısını ve AB ile İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.

Kenani iddiaları reddederek, “yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını” öne sürdü.

İran’da Mahsa Emini’nin protestoları devam ediyor

Öte yandan, İran’da Mahsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde devam ediyor. Tebriz ve İsfahan’da gösteriler düzenlenirken Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Cuma namazı sonra yapılan protestoyla Şirabad ve Kusar kentlerinde de eylem yapıldı.