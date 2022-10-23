İran’dan AB ve İngiltere’nin yaptırımlarına tepki
İran’dan AB’ye tepki gecikmedi. İran, Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımları kınayarak, Moskova’ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) sattığına dair iddiaları bir kez daha reddetti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Birleşmiş Milletlere (BM) yaptığı “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığına dair suçlamaların soruşturulması” çağrısını ve AB ile İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarını şiddetle kınadı.
Kenani iddiaları reddederek, “yabancı medya kuruluşlarının teyit edilmemiş haberlerine dayandığını” öne sürdü.
İran’da Mahsa Emini’nin protestoları devam ediyor
Öte yandan, İran’da Mahsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan protestolar ülkenin birçok kentinde devam ediyor. Tebriz ve İsfahan’da gösteriler düzenlenirken Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde Cuma namazı sonra yapılan protestoyla Şirabad ve Kusar kentlerinde de eylem yapıldı.