0553 313 94 23

İran'dan 450 kilometre menzilli yeni seyir füzesi

İran'ın Mubiyn adı verilen yeni seyir füzesi, Moskova'daki Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi

27 Ağustos 2019 Salı 15:22
İran'dan 450 kilometre menzilli yeni seyir füzesi

İSTANBUL (AA) - İran, karadan karaya 450 kilometre menzile sahip yeni seyir (cruise) füzesini tanıttı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran yapımı Mubiyn adlı füze ilk olarak Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

İran yapımı 450 kilometre menzilli füzenin ağırlığı 670 kilogram. Radara yakalanmama özelliğine sahip füzenin saatte 900 kilometre hıza ulaşabildiği ve 45 bin feet irtifaya çıkabildiği ifade ediliyor.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.

- İran'ın füzeleri tartışması

Yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı yenilemeyle ilgili pazarlık konuları arasında İran'ın elindeki füzeler meselesi önemli yer tutuyor.

İran-Irak Savaşı'nda silah ambargosu nedeniyle savunmasız kaldığını öne süren Tahran yönetimi, 8 yıl süren savaş dönemindeki tecrübeleri neticesinde edindiği füzeleri tartışma konusu dahi yapmak istemiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:22
  1. iran
  2. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı
  3. Mubiyn füzesi
  4. tanıtımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi tarafından bıçaklanan kadına ziyaret
    1. Milletvekili Derya Bakbak'tan eşi..
    2. İmamoğlu hakaretler yağdırmıştı!..
    3. Alaplı’da FETÖ’den 1 gözaltı
    4. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci..
    5. Milletvekili Bakbak’tan eşi tarafından..
    6. Binali Yıldırım Muş’u ziyaret etti
    7. Aydın, “İstiklal Yolu Milli Parkını..
    8. Minik güreşçi milli takım kampında
    9. Erdoğan ve Putin'den kritik açıklama
    10. Mehmet Ali Şahin'den 'güvenli bölge'..
    11. Belediye deposunda FETÖ/PDY ilişkili..
    12. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    13. Belçika'dan başörtüsü kararı
    14. Memur ve memur emeklisi son dakika zam..
    15. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    16. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    17. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    18. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    19. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    20. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    21. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    22. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    23. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    25. Voleybolda fikstür çekildi
    26. Eşini sokak ortasında boğazından..
    27. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    28. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    29. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    30. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’