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Dünya İran'dan 12 ülke için flaş karar
Dünya

İran'dan 12 ülke için flaş karar

İran ani bir karar alarak Kovid-19 nedeniyle mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:34:00 -
İran'dan 12 ülke için flaş karar

Dünya koronavirüsle mücadele ederken bazı ülkede görülen mutasyonlu varyantlar diğer ülkelere ani kararlar aldırıyor.

İran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantlarının görüldüğü 12 ülkeden girişleri yasakladığını duyurdu.

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19'un mutasyonlu varyantlarının görüldüğü bazı ülkelerden direkt ya da dolaylı olarak girişlerin yasaklanması kararı aldı.

Karara göre Botswana, Brezilya, Esvatini, Hindistan, Osuta, Malavi, Mozambik, Nepal, Güney Afrika, Uruguay, Zambiya ve Zimbabve'den İran'a direkt ya da dolaylı olarak giriş yapılamayacak.

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