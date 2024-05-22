İran'daki şok kazaya dair ezber bozan çıkış: Meğer boş bir balonmuş! Türkiye bunu yapmasaydı...

Murat Özer, "Helikopterleri düştü mü, düşürüldü mü?" sorusundan ziyade, "İran'da kimin ya da neyin öldüğünün" tartışılması gerektiğini belirtti. "Eğer Türkiye Akıncı İHA'sını göndermemiş olsaydı, İranlılar hâlâ cumhurbaşkanlarının cenazelerini Verzigan'ın dağlarında arıyor olacaklardı" hatırlatmasında bulunan Özer, "Oysa bizim henüz bir İHA'mız yok iken 2010'da Kerrar ismini verdiği İHA'sıyla İran dünyaya meydan okuyordu. İran'ın İsrail'e yaptığı tehditler gibi, havacılık teknolojisinin de 'boş bir balon' olduğunu görmüş olduk. Ölen, kendi cumhurbaşkanını Şah devrinde ABD'den satın alınan 45 yaşındaki bir helikopterle götürmek zorunda kalan İran rejimidir" dedi. İşte Murat Özer'in Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısının ilgili bölümü:

"Helikopterleri düştü mü, düşürüldü mü? Aslında bu sorudan daha mühimi İran'da kimin ya da neyin öldüğüdür. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da içinde olduğu 9 kişinin feci şekilde ölmesinden daha vahimi, 3 bin yaşında bir devlet olduğunu iddia eden İran'ın kendi liderini, kendi topraklarında saatlerce bulamaması ve dünyadan yardım istemek zorunda kalması değil midir?

Eğer Türkiye Akıncı İHA'sını göndermemiş olsaydı, İranlılar hâlâ cumhurbaşkanlarının cenazelerini Verzigan'ın dağlarında arıyor olacaklardı. Oysa bizim henüz bir İHA'mız yok iken 2010'da Kerrar ismini verdiği İHA'sıyla İran dünyaya meydan okuyordu. İran'ın İsrail'e yaptığı tehditler gibi, havacılık teknolojisinin de "boş bir balon" olduğunu görmüş olduk. Ölen, kendi cumhurbaşkanını Şah devrinde ABD'den satın alınan 45 yaşındaki bir helikopterle götürmek zorunda kalan İran rejimidir.

İbrahim Reisi, gerçekte bir propaganda savaşının parçası olsa da, İran tarihinde İsrail'e karşı ilk defa füze saldırısı yapan bir liderdi. Ermeni diasporasının en çok etkili olduğu üç ülkeden birisi olan İran'ın cumhurbaşkanı olarak, Karabağ Savaşı'nda Ermenileri desteklediği için gerilim yaşadığı Azerbaycan'ı ziyaretinden dönerken öldü. Muhtemelen İran-Azerbaycan yakınlaşmasından en çok diasporadaki Ermeniler ve onların hamisi Fransa rahatsız olmuştur.

Eğer bu bir kaza değil suikast ise muhtemel zanlılar arasına İsrail ile birlikte Fransa da eklenmelidir. (...)"