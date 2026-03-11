  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran'daki Rusya Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü
Dünya

İran'daki Rusya Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

İran'daki Rusya Başkonsolosluğu saldırıda zarar gördü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran’ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğu’nun bölgeye düzenlenen bombardıman sırasında zarar gördüğünü açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran’ın İsfahan kentindeki Rusya Başkonsolosluğu’nun bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Rusya ile gerilime neden olacak bir gelişmeye yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran’ın İsfahan kentindeki Rusya konsolosluğunun 8 Mart’ta bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü duyurdu. Diplomatik temsilciliğe yapılan bir saldırının uluslararası hukukun "açık şekilde ihlali" olduğunu vurgulayan Zaharova, tüm tarafların "diplomatik misyonların dokunulmazlığı" ilkesine riayet etmesi gerektiğini belirtti. Zaharova, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktararak, "Ofis binası ve konutlardaki pencereler kırıldı ve birkaç çalışan patlama nedeniyle savruldu. Neyse ki, can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.

