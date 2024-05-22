İran'daki kazanın ardından dikkat çeken ayrıntı! İşte, Türk Devleti’nin tüm bu işlerin arkasındakilere verdiği mesaj

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, pazar günü akşam saatlerinde düştü. Olayda Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan hayatını kaybetti. Olayın gerçekten bir kaza olup olmadığını masaya yatıran haber7.com yazarı Ferhat Murat ise "VIP suikastler sezonunun açıldığını", ülkeler ve milletlerin bu yolla dizayn edilmeye çalışılacağını ileri sürdü. Kaza sonrası Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları için İran'a verdiği desteğe de değinen Murat, "Bayraktar Akıncı TİHA’nın Reisi’nin helikopterini bulduktan sonra yurda dönerken çizdiği ay ve yıldız, Türk Devleti’nin tüm bu işlerin arkasındakilere verdiği mesaj niteliğindeydi" dedi. İşte Ferhat Murat'ın yazısının ilgili bölümü:

"(...) Ülkeleri dizayn etmek için ikinci aşamaya geçildi.

VIP suikastler sezonu açıldı…

Ülkeler ve milletler bu yolla dizayn edilmeye çalışacak.

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Bakıldığında tüm bu gelişmelerin sonuçları, Amerika’nın yani küresel emperyalist yapının işine yarar gibi gözüküyor.

Yani Reisi’nin yaşadığı kazanın ‘suikast’ olma ihtimali çok yüksek…

İran, bunun bir kaza olduğunu dünyaya duyurdu.

Aksi durumda bu suikasti gerçekleştiren güç veya güçlere mukavemet etmesi gerekirdi.

Ayrıca kaza olmadığını duyurması, içerideki Reisi’yi istemeyen paralel yapılanmaların ortaya çıkmasına da neden olabilirdi…

Yani belki de ortak içeridedir…

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri geliştirme stratejisini ortaya koyan İbrahim Reisi’nin de hayatını kaybetmesiyle Ayetullah Hamaney’in yerine İran’ın ‘lideri’ olma ihtimali de böylece ortadan kalkmış oldu.

Bu nedenle ‘kaza’ dendi geçildi…

İran’ın pazar gecesi destek olarak Türkiye’den İHA istemesi; kendi İHA’larının yetersizliğini ve Türkiye’nin kat ettiği mesafenin ne kadar ileride olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, görüntüleri canlı yayınladı…

Bayraktar Akıncı TİHA, 4.5 milyon kişi tarafından izlendi…

Bayraktar Akıncı TİHA’nın Reisi’nin helikopterini bulduktan sonra yurda dönerken çizdiği ay ve yıldız, Türk Devleti’nin tüm bu işlerin arkasındakilere verdiği mesaj niteliğindeydi…"