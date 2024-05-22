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Medya İran'daki helikopter kazasının sebebi kadar önemli başka soru! Utanırlar mı? Ne gezer
Medya

İran'daki helikopter kazasının sebebi kadar önemli başka soru! Utanırlar mı? Ne gezer

Yeniakit Publisher
2024-05-22 16:25:00 -
İran'daki helikopter kazasının sebebi kadar önemli başka soru! Utanırlar mı? Ne gezer

Haşmet Babaoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını, Türkiye’den giden Bayraktar Akıncı İHA'nın bulmasını köşesine taşıdı. "Bizim pek 'okumuş', pek muhalif ve sözde aydın(!) kesimlerimiz ürettiğimiz İHA'ları küçümsüyor; marketlerde satılan drone'lardan farkı olmadığını iddia ediyorlardı. Utanırlar mı? Ne gezer" ifadelerini kullanan Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Haşmet Babaoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını, Türkiye’den giden Bayraktar Akıncı İHA'nın bulmasını köşesine taşıdı. "Bizim pek 'okumuş', pek muhalif ve sözde aydın(!) kesimlerimiz ürettiğimiz İHA'ları küçümsüyor; marketlerde satılan drone'lardan farkı olmadığını iddia ediyorlardı. Utanırlar mı? Ne gezer" ifadelerini kullanan Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İran'ın 12 saat boyunca ulaşamadığı ve kendi kurtarma ekiplerinin de kaybolduğu helikopterin yerini bizim ürettiğimiz, bizim havaalanımızdan kalkış yapan ve bizim tarafımızdan yönetilen AKINCI yaklaşık bir saat içinde buldu...

Hatta onun sayesinde bölgede dolaşan arama ekipleri de fotoğraflanıp yer tespiti yapıldı...

Şimdi hatırlamayalım mı?

Daha pek yakın zamana kadar...

Bizim pek "okumuş", pek muhalif ve sözde aydın(!) kesimlerimiz ürettiğimiz İHA'ları küçümsüyor; marketlerde satılan drone'lardan farkı olmadığını iddia ediyorlardı.

Utanırlar mı?

Ne gezer!

***

Bizim envanterimize ilk kez 2010'dan önce girdi yerli İHA'lar...

İran ise 80'li yıllardan beri insansız hava araçları üzerinde çalışıyor, hatta uluslararası pazarda bizimle rekabet ediyorlar ama teknoloji yetersizliği yüzünden çuvallıyorlar.

Eğer AKINCI olmasaydı, belki İranlılar cumhurbaşkanlarının naaşını ve kaza yapan helikopteri 24 saatten uzun bir süre arayacaklardı...

Bu vesileyle küresel sistemle "enformasyon" bağı ve "bilgi aktarımı"nı sürdürmenin "yerlilik" kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. (...)"

 

 

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