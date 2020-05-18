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İran'da yüksek mahkeme reformist milletvekiline verilen hapis cezasını onadı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:23:00 -
İran'da yüksek mahkeme reformist milletvekiline verilen hapis cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - İran'da yüksek mahkeme, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki hakkında "eski Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'ye yönelik iftira" suçlamasıyla verilen 21 ay hapis cezasını onadı.

Sadıki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında verilen 21 ay hapis ve 10 milyon tümen (yaklaşık 4 bin 400 TL) para cezasının onandığını duyurdu.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen eski Yargı Erki Başkanı Laricani'nin, reformist milletvekili Sadiki'ye açtığı "iftira" davasında, Devrim Mahkemesi geçen ay kararını açıklamıştı. Sadıki, kararı temyize götürmüştü.

Tahran Milletvekili Sadıki, Laricani'yi Yargı Erki Başkanı olduğu dönemde yolsuzluk yapmak ve Yargı Erki'ne ait parayı zimmetine geçirmekle suçlamıştı.

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