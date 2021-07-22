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İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 226 artarak 88 bin 63'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 16:13:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 20 bin 313 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 287'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 623 bin 840'a çıktığı ülkede, 226 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 88 bin 63'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 332 bin 80'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 339 bin 804 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 334 bin 317 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 9 milyon 674 bin 121 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

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