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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 83 bin 329'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:16:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Son 24 saatte 11 bin 59 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1299'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 128 bin 395'e çıktığı ülkede, 112 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 329 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 236'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 784 bin 14'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı da bugün itibarıyla 22 milyon 821 bin 277 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 407 bin 385 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 21 bin 619 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 429 bin 4 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 22 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 251'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

 

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