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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 82 bin 619’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 14:59:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 291 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1296'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 70 bin 426’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 619 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 329'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 708 bin 743’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 69 bin 844 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 252 bin 255 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 366 bin 148 kişiye aşının ilk dozunun, 886 bin 107 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 252 bin 255 doz aşı uygulandığı açıklandı.

 

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