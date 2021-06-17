İran'da son korona bilançosu açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 82 bin 619’a yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 291 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1296'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 70 bin 426’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 139 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 619 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 329'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 708 bin 743’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 69 bin 844 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 252 bin 255 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 366 bin 148 kişiye aşının ilk dozunun, 886 bin 107 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 252 bin 255 doz aşı uygulandığı açıklandı.