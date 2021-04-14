  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da son bilanço açıklandı
Dünya

İran'da son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 304 artarak 65 bin 359'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 13:50:00 -
İran'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı. Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 582 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 98'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 143 bin 794'e çıktığını aktaran Lari, 304 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 359 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 539'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 739 bin 2'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 964 bin 570 olduğunu bildirdi.

İran'da toplam 462 bin 642 doz aşı vuruldu

Sözcü Lari, şu ana kadar 361 bin 951 kişiye aşının ilk dozunun, 100 bin 691 kişiye ise iki dozun da vurulduğunu, toplamda 462 bin 642 aşı uygulandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 295 şehrin "kırmızı", 99 şehrin "turuncu", 45 şehrin "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alacaklar dikkatli olsun' diyerek uyardı
Ekonomi

'Altın alacaklar dikkatli olsun' diyerek uyardı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar kurundaki gidişata ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.
Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!
Dünya

Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın danışmanlarından Abdulreza Daweri, eski liderin İran'ın yıkılması için yeterli gördüğü 3 şartı..
İnkâr ettiği vakfın arsasını satışa çıkardı
Gündem

İnkâr ettiği vakfın arsasını satışa çıkardı

4 milyar liralık taşınmaz satışını ifşa ettiğimiz CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir skandalı daha ortaya çıktı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay