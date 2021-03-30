İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 250 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan bin 39'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 875 bin 984'e çıktığını aktaran Lari, 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 569 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 953'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 608 bin 807'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 751 bin 397 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 25 şehrin "kırmızı", 56 şehrin "turuncu", 277 şehrin "sarı" ve 90 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.