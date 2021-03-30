  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91 artarak 62 bin 569'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 14:23:00 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 250 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan bin 39'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 875 bin 984'e çıktığını aktaran Lari, 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 569 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 953'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 608 bin 807'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 751 bin 397 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 25 şehrin "kırmızı", 56 şehrin "turuncu", 277 şehrin "sarı" ve 90 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun
Dünya

ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,..
ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!
Gündem

ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Bölgede Türkiye'siz adım atamayacaklarını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. ..
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler : Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan ilginç sözler : Sonbaharı bekliyorum, hazırlanın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına “Sonbaharda seçim bekliyorum, hazırlanın” talimatını verdiği öğrenildi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay