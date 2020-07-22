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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:43:19 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 219 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 14 bin 853'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 219 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 586 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 853'e, vaka sayısının da 281 bin 413'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 609'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 244 bin 840 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 228 bin 277 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari ayrca Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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