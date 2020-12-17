İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 212 kişi hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 artarak 53 bin 95 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 453 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 95'e, vaka sayısının da 1 milyon 138 bin 530'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalananlardan 5 bin 645'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 856 bin 513'e ulaştığını kaydetti.

Ülkede 6 milyon 896 bin 651 test uygulandığı bilgisini veren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 12 ilçenin "kırmızı", 288 ilçenin "turuncu" ve 148 ilçenin "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.



