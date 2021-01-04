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Aktüel İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:56:00 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 110 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 110 artarak 55 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 110 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 73 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 650'ye, vaka sayısının da 1 milyon 249 bin 507'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 901'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 20 bin 737'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 7 milyon 831 bin 359 olduğunu kaydetti.

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