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Aktüel İran'da son 24 saatte 486 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 486 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ülkede 13 bin 53 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısı 775 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:44:38 -
İran'da son 24 saatte 486 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 486 artarak 41 bin 979 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 486 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 53 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 41 bin 979’a, vaka sayısının da 775 bin 121’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 677’sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 564 bin 699'a ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 505 bin 88 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

- Can kayıpları ve vakalar en yüksek seviyelerde

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük vaka ve can kayıplarının salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıkması nedeniyle yeni kısıtlamalara gitme kararı alınmıştı.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki 100'den fazla il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin kapatılacağını belirtmişti. Kısıtlamaların vakalar düşene kadar süreceği ifade edilmişti.

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