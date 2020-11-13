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Aktüel İran'da son 24 saatte 461 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 461 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:41:51 -
İran'da son 24 saatte 461 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 461 artarak 40 bin 582 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 461 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 11 bin 737 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 40 bin 582’ye vaka sayısının da 738 bin 322’ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 630’unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 546 bin 642 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 424 bin 479 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.
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