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Aktüel İran'da son 24 saatte 424 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 424 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:01:11 -
İran'da son 24 saatte 424 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 424 artarak 37 bin 409 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 424 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 864 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 37 bin 409’a, vaka sayısının da 663 bin 800’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 495’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 509 bin 952'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 110 bin 752 test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

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