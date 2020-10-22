  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 304 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 304 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:30:21 -
İran'da son 24 saatte 304 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 304 artarak 31 bin 650 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 304 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 471 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 650'ye, vaka sayısının da 550 bin 757'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 895'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 442 bin 674'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 628 bin 866 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın her yerinden geliyorlar! “Nubar Ozaryan
Gündem

Dünyanın her yerinden geliyorlar! “Nubar Ozaryan" deşifre oldu

Ermenistan ordusu ile birlikte Azerbaycan'a karşı sıcak çatışmalara giren PKK’lı teröristlerin Karabağ’daki kampları deşifre oldu. PKK ve ör..
Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!
Gündem

Solak medya operasyona başladı... Dikkat çeken Ümit Özdağ iddiası: Gözü MHP liderliğinde!

Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’yi derinden sarsan FETÖ iddiası sonrası solak medya Özdağ’a operasyon çekmeye başladı. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursa..
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay