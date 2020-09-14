  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 156 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 156 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:18:28 -
İran'da son 24 saatte 156 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 23 bin 313'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 619 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 23 bin 313'e, vaka sayısının da 404 bin 648'e çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 798'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 348 bin 13'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede şu ana kadar 3 milyon 586 bin 848 kişiye test yapıldığını aktardı.

İranlı yetkili ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın da "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Ülkede günlük Kovid-19 vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Ancak muharrem ayı etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada, insanların gidiş-gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonraki vaka ve yatırılan hasta sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap
Gündem

Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap

Doğu Akdeniz'de provokasyonu arttıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya cevap ver..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı