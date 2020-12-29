  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:44:47 -
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 54 bin 946 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 946'ya vaka sayısının da 1 milyon 212 bin 481'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 969 bin 408 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 513 bin 534 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 108 ilçenin turuncu ve 340 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde
Gündem

Ortalığı karıştıran iddia! Rusya insanlığın sonunu getirecek korkunç bir silahın peşinde

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken uzmanlardan Rusya ile ilgili korkunç bir iddia geldi. Rus istihbaratının gizli bir birimi, ins..
Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar
Dünya

Maduro'dan dünya gündemini sarsan iddia: Çok yakın bir zamanda ülkemize saldıracaklar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırlarına askeri yığınak yaptığını ve yıl sonunda kendilerine saldıracaklarını iddi..
Saat verdiler! O ilimizin valiliği uyardı! ‘Yüksek patlama…’
Gündem

Saat verdiler! O ilimizin valiliği uyardı! ‘Yüksek patlama…’

Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı yapıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay