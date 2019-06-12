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İran'da operasyon! 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 1,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
İran'da operasyon! 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaleti Emniyet Müdür Vekili Ahmed Tahiri, İranşehr ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldığını belirtti.

Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucunda 3 kaçakçının yakalandığını aktaran Tahiri, ayrıca 1 ton 243 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Tahiri, kaçakçılara ait uzun namlulu silahla çok sayıda mühimmata da el konulduğunu kaydetti.

Bölgede Afganistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
  1. iran uyuşturucu

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