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Dünya İran'da neler oluyor! Uçak düştü
Dünya

İran'da neler oluyor! Uçak düştü

Yeniakit Publisher
2024-01-09 18:18:00 -
İran'da neler oluyor! Uçak düştü

Geride bıraktığımız günlerde 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği şiddetli patlamaların meydana geldiği İran'dan bir kötü haber daha geldi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Savocbolağ Kaymakamı Muhammed Rıza Elborzi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Elborzi, eğitim uçağının Nazarabad kentinden havalandığını ve Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini aktardı.

Kurtarma ekiplerinin uçağın düşme olasılığı bulunan yerleri araştırdığını belirten Elborzi, henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.

İran Resmi ajansı IRNA ise düşen uçağın Piper 28 tipi eğitim uçağı olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin gelişmeler ile detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı duyuruldu.
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İki patlama olmuştu: 103 ölü

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe 2 patlama meydana gelmişti. Patlamada 103 kişi hayatını kaybetmişti.

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