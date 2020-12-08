  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'da muhalif gazetecinin idam cezası onandı
Aktüel

İran'da muhalif gazetecinin idam cezası onandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:39:19 -
İran'da muhalif gazetecinin idam cezası onandı

İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, rejim muhalifi Amadnews haber sitesi editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sosyal medya üzerinden düzenlediği basın toplantısında İsmaili, "(Zem davası) Yüksek Mahkeme tarafından bir aydan fazla süre önce görüldü ve Devrim Mahkemesi'nin verdiği karar, Yüksek Mahkeme tarafından onandı." dedi.

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı. Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı.

Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etti.

Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
Melikşah'dan sonra kim sultan oldu? Melikşah'ın yerine kim geçti?
Tarih

Melikşah'dan sonra kim sultan oldu? Melikşah'ın yerine kim geçti?

Melikşah'tan sonra tahta kim geçti? Uyanış Büyük Selçuklu'da Melikşah'ın hangi oğlu tahta geçti? Melikşah ya da Büyük Selçuklu tarihindeki t..
Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21'in çıkış tarihi belli oldu

Samsung'un yeni S serisi modelleriyle ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni S serisinin tanıtımı 2021 Ocak'ta ger..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay