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Dünya İran'da maden işçilerinin odasında patlama!
Dünya

İran'da maden işçilerinin odasında patlama!

İran'ın Simnan eyaletinin Damgan kentinde, maden işçilerinin dinlenme odasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 00:20:00 -
İran'da maden işçilerinin odasında patlama!

İran'ın Simnan eyaletinin Damgan kentinde, maden işçilerinin dinlenme odasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Simnan Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Kazalar ve Acil Durumlar Yönetim Merkezi Başkanı Muhammed Ali Tahiri, Damgan'daki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Tahiri, patlamanın Damgan'ın Tuye köyünde bulunan florin madeninde, işçilerin dinlenme odasında meydana geldiğini belirterek, patlamada 2 kişinin öldüğünü 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Söz konusu patlamanın saat 13.40'ta meydana geldiğini aktaran Tahiri, kısa süre içinde bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Tahiri, olaya ilişkin detaylı araştırmanın devam ettiğini, gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

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