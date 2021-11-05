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Dünya İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:16:00 -
İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 132 artarak 127 bin 53'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 633 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1163'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 973 bin 457'ye yükseldiği ülkede, 132 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 53'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 732 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 54 milyon 764 bin 71 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 37 milyon 784 bin 542 kişiye ikinci dozu, 129 bin 124 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 92 milyon 677 bin 737 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 112 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 221 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 86 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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