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Dünya İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 128 yükselerek 126 bin 126'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 17:25:00 -
İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 128 artarak 126 bin 126'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6 bin 809 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1083'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 916 bin 211'e yükseldiği ülkede, 128 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 126 bin 126'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 942 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 52 milyon 379 bin 57 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 33 milyon 674 bin 73 kişiye ikinci dozu, 84 bin 340 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 86 milyon 137 bin 470 doz aşı uygulandı.

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