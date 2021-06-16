İran'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 129 artarak 82 bin 480’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 487 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1315'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 60 bin 135’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 480 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 346'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 696 bin 434’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 941 bin 648 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 242 bin 922 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 364 bin 228 kişiye aşının ilk dozunun, 878 bin 694 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 242 bin 922 doz aşı uygulandığı bildirildi.