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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 173 artarak 79 bin 741’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:21:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 107 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1062'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 893 bin 218’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 173 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 741 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 296'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 425 bin 33’e ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 687 bin 77 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 846 bin 520 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 3 milyon 337 bin 848 kişiye aşının ilk dozunun, 508 bin 672 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 846 bin 520 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 13 şehrin "kırmızı", 214'ünün "turuncu", 221'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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