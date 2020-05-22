  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Aktüel

İran’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 300’e yükseldi

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 300’e vaka sayısının ise 131 bin 652’ye yükseldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:30:14 -
İran’da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 300’e yükseldi

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 300’e vaka sayısının ise 131 bin 652’ye yükseldiği belirtildi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 51 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 131 bin 652’ye, ölenlerin sayısının ise 7 bin 300’e yükseldiğini açıkladı.


Ülkede toplam 102 bin 276 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 659 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı