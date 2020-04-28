İran’da korkutan rakam! Bu nedenle yılda 4 bin kişi hayatını kaybediyor
İran basınında yer alan habere göre, ülkede her yıl yaklaşık 4 bin kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, ülkede yılda yaklaşık 4 bin kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
950 ton uyuşturucu ele geçirildi
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mümini, "İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Yılda yaklaşık 4 bin kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitiriyor." dedi.
Mümini, ülkede geçen yıl 950 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 20 artış anlamına geldiğini ifade etti.