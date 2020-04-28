İran’da korkutan rakam! Bu nedenle yılda 4 bin kişi hayatını kaybediyor

İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, ülkede yılda yaklaşık 4 bin kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

950 ton uyuşturucu ele geçirildi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mümini, "İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Yılda yaklaşık 4 bin kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitiriyor." dedi.

Mümini, ülkede geçen yıl 950 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 20 artış anlamına geldiğini ifade etti.