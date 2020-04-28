İran’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran’da soğan yüklü bir tır ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran'ın Güney Horasan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.
İran'da yayın yapan "Asriran" haber sitesine göre, sabah saatlerinde Serbişe ilçesi yakınlarında soğan yüklü bir tır ile otobüs çarpıştı.
"Kazanın nedeni araştırılıyor"
Güney Horasan Emniyet Müdürü Ali Rıza Rızayi, kazada 12 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Rızayi, kaza nedeninin araştırıldığını sözlerine ekledi.